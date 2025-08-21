Diamante, rapina pluriaggravata: annullato l’arresto degli indagati
Disposta l’immediata liberazione di due giovani diamantesi, il Riesame accoglie il ricorso dell’avvocato Liserre
DIAMANTE Nella mattinata odierna, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, accogliendo integralmente le argomentazioni dell’avvocato Francesco Liserre, ha annullato l’ordinanza emessa dal gip di Paola applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo l’immediata liberazione di due giovani diamantesi.
I fatti
La sera del 22 giugno scorso, all’uscita di una nota discoteca di San Nicola Arcella, i due ragazzi venivano accusati di aver compiuto una rapina pluriaggravata a carico di due giovani presenti sul luogo ai quali venivano procurate, anche, delle gravi lesioni. I presunti rapinatori, riconosciuti anche per la autovettura utilizzata, venivano immediatamente denunciati a una pattuglia dei carabinieri che si trovava, in quei luoghi, in un giro di perlustrazione. Le persone offese, oltre a sporgere la denuncia, riconoscevano, con assoluta certezza, unitamente ad altri amici, i presunti autori della rapina attraverso un’individuazione fotografica effettuata dai carabinieri di Scalea. Il pubblico ministero, chiedeva ed otteneva dal gip, l’applicazione di un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei giovani diamantesi. Che, tuttavia, si dichiaravano assolutamente innocenti rispetto alle gravissime ipotesi accusatorie al loro carico. L’avvocato Liserre, convinto dell’ipotesi di un errore di persona, avviava un’articolata attività di indagini difensive che dimostravano, l’assoluta estraneità dei suoi assistiti ai fatti delittuosi contestati. Dopo due rigetti del gip di Paola alle istanze di revoca di misura cautelare avanzate dalla difesa, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, accogliendo pienamente tutte le argomentazioni illustrate dall’avvocato in favore dei propri assistiti, annullava l’ordinanza del gip applicativa degli arresti domiciliari: disponendo l’immediata liberazione degli indagati. (f.b.)
