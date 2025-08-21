Skip to main content

verso le regionali

Occhiuto si dimette da commissario per la sanità e per i nuovi ospedali

Alla base della decisione i dubbi di ineleggibilità per il presidente della Regione che si ricandida alle prossime elezioni

Pubblicato il: 21/08/2025 – 14:05
CATANZARO Il presidente dimissionario della Regione Roberto Occhiuto si è dimesso dall’incarico di commissario della sanità calabrese e di commissario per i nuovi ospedali in Calabria. E’ quanto riferiscono fonti qualificate della Cittadella.  Le dimissioni risalirebbero a martedì sera. La decisione di dimettersi sarebbe legata al possibile rischio di ineleggibilità qualora fosse rimasto in carica nei 45 giorni antecedenti le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, alle quali Occhiuto si ricandida come leader del centrodestra. La guida della sanità calabrese ora è affidata ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi. (c. a.)

