Occhiuto si dimette da commissario per la sanità e per i nuovi ospedali

CATANZARO Il presidente dimissionario della Regione Roberto Occhiuto si è dimesso dall’incarico di commissario della sanità calabrese e di commissario per i nuovi ospedali in Calabria. E’ quanto riferiscono fonti qualificate della Cittadella. Le dimissioni risalirebbero a martedì sera. La decisione di dimettersi sarebbe legata al possibile rischio di ineleggibilità qualora fosse rimasto in carica nei 45 giorni antecedenti le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, alle quali Occhiuto si ricandida come leader del centrodestra. La guida della sanità calabrese ora è affidata ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi. (c. a.)

