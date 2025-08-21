Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il dramma
Reggio Calabria, bimba di 7 anni precipita dal quinto piano: condizioni critiche
Terrore in zona Stadio. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Da chiarire la dinamica dell’accaduto
Pubblicato il: 21/08/2025 – 21:40
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGGIO CALABRIA Paura a Reggio Calabria. Nella tarda serata, in zona Stadio, una bambina di 7 anni è precipitata dal balcone della sua casa, situata al quinto piano. La piccola è stata trasportata in ospedale, al Gom, in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine, per tentare di chiarire la dinamica dell’accaduto.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali