Ultimo aggiornamento alle 22:26
il dramma

Reggio Calabria, bimba di 7 anni precipita dal quinto piano: condizioni critiche

Terrore in zona Stadio. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Da chiarire la dinamica dell’accaduto

Pubblicato il: 21/08/2025 – 21:40
REGGIO CALABRIA Paura a Reggio Calabria. Nella tarda serata, in zona Stadio, una bambina di 7 anni è precipitata dal balcone della sua casa, situata al quinto piano. La piccola è stata trasportata in ospedale, al Gom, in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine, per tentare di chiarire la dinamica dell’accaduto.

