Reggio Calabria, bimba di 7 anni precipita dal quinto piano: condizioni critiche

il dramma

REGGIO CALABRIA Paura a Reggio Calabria. Nella tarda serata, in zona Stadio, una bambina di 7 anni è precipitata dal balcone della sua casa, situata al quinto piano. La piccola è stata trasportata in ospedale, al Gom, in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine, per tentare di chiarire la dinamica dell’accaduto.

