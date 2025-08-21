Regionali Calabria, da +Europa un documento politico per il tavolo della coalizione

i punti chiave

LAMEZIA TERME Nel centrosinistra che si prepara alle Regionali in Calabria c’è anche +Europa, i cui obiettivi vengono chiariti attraverso una nota da Fabio Signoretta, membro del direttivo del partito: «In un momento in cui la coalizione di centrosinistra si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il futuro della Calabria, – evidenzia -, +Europa si presenta con chiarezza e determinazione. Siamo pronti a contribuire con idee, competenze e identità, proponendo che i nostri valori diventino parte fondante dell’azione comune. Le battaglie che portiamo avanti non sono negoziabili: vogliamo esserci, contare e incidere non solo nel momento elettorale, ma nella costruzione di un progetto di governo credibile, giusto e lungimirante. A questo tavolo poniamo tre punti politici e programmatici chiari e concretamente realizzabili nei primi 100 giorni di governo. Tre temi su cui chiediamo impegni precisi, pubblici, vincolanti: Sanità, Trasporti e Mobilità, e fine vita». Chiari, dunque, per il sindaco di Jonadi e delegato per le Regionali in Calabria i settori sui quali puntare. Obiettivi comunque complicati e per cui ci vuole uno sforzo importante: «Sulla sanità il punto di partenza è la trasparenza: ogni cittadino ha il diritto di sapere a quanto ammonta il disavanzo della Regione e qual è il debito pro capite. Per questo chiediamo l’istituzione di un portale pubblico e consultabile da tutti, in cui siano pubblicati i dati sulle scelte gestionali e sull’effettivo avanzamento del piano di rientro. Su Trasporti e Mobilità, – prosegue Signoretta – proponiamo l’istituzione di un Osservatorio Regionale Permanente per l’Alta Velocità e le grandi opere sulla mobilità che vigili sull’attuazione dei programmi nazionali ed europei ed impedisca che l’autonomia differenziata diventi un altro strumento per allargare i divari. Sul Fine vita chiediamo che la coalizione si impegni ad avviare un percorso per l’approvazione di una legge regionale. È una battaglia di civiltà e di libertà. È questa – conclude l’esponente di +Europa – la vera alternativa al sistema del potere organizzato, dei pacchetti di preferenze e dei consensi a comando. E’ il voto d’opinione, libero, consapevole, radicale. Ed è l’unico che può cambiare davvero le cose».

