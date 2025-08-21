Regionali, c’è il terzo candidato presidente: è Francesco Toscano, corre con il partito di Rizzo

VERSO LE ELEZIONI

LAMEZIA TERME C’è un terzo candidato alla presidenza della Regione Calabria per le prossime elezioni del 5 e 6 ottobre: si tratta di Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, il partito fondato insieme a Marco Rizzo, ex Partito Comunista, ex Rifondazione comunista ed ex Comunisti italiani. A confermarlo è lo stesso Rizzo in una nota diffusa dall’agenzia “Dire”: «Tridico – dice Rizzo – è un pessimo candidato per la Calabria. Il candidato di Conte è noto alla cronaca per essersi aumentato lo stipendio quando era all’Inps. Forse pochi però sanno che ha costituito “Inps servizi spa”, come contact center assumendo oltre 3000 dipendenti, società controllata al 100% da Inps. Una società inutile e costosissima per il semplice motivo che il Contact center non è assolutamente funzionale ad erogare i servizi Inps oltre che antieconomico, controproducente rispetto a tecniche più efficienti e molto meno costose. In conclusione una società inutile e molto costosa a spese della collettività. A tale candidatura, come Dsp – conclude Rizzo nella nota diffusa da “Dire” – contrapporremo il nostro presidente Francesco Toscano, calabrese di Gioia Tauro, in campo come terzo candidato, ma certamente superiore ai due sfidanti di destra e di sinistra». Toscano (nella foto – tratta da facebook – a sinistra con lo stesso Rizzo) è avvocato, giornalista e fondatore del canale Youtube Visione Tv: è presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare ed è noto anche per le sue posizioni filo-russe. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato