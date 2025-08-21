Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

verso le regionali

Renzi: «In Calabria faremo un buon risultato, necessarie alleanze anche con M5S e sinistra radicale»

Secondo il leader di Italia Viva solo così «la tenda riformista diventerà credibile per battere le destre»

Pubblicato il: 21/08/2025 – 10:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Renzi: «In Calabria faremo un buon risultato, necessarie alleanze anche con M5S e sinistra radicale»

«La Leopolda arriverà nel pieno della campagna elettorale per la Calabria e per la Toscana. Ricevo email di persone con il mal di pancia per gli accordi che vengono fatti anche con la sinistra radicale e i Cinque Stelle. Voglio essere molto chiaro, cari amici. Se crediamo nel bipolarismo è evidente che ci si debba alleare con compagni di strada anche lontani dalle nostre idee. Dall’altra parte, del resto, ci sono Vannacci, leghisti e complottisti vari NoVax lollobrigidiani: sono le regole del bipolarismo». Lo scrive nella sua enews il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
«Capisco molto bene – prosegue – chi dice: eh ma rischiamo di annacquare il profilo riformista. Di non contare dentro il centrosinistra. Sì, è un rischio reale. Ma il modo per non farsi ‘annacquare’, amici cari, è solo uno: prendere i voti. Lo dico a chi su Twitter annuncia sfaceli, a chi sui social promette rivoluzioni, a chi nelle chat grida il proprio disgusto. Se volete incidere, in democrazia, un tweet in meno e un voto in più. Un post in meno e un candidato che prenda voti in più.Uno sfogo in meno e una telefonata all’amico incerto in più. Ve la dico ancora più chiara: gli equilibri della coalizione dipendono dai voti, non dalle chiacchiere».
E ancora, scrive Renzi: «Chi vuole un centrosinistra riformista ci dia una mano. Adesso. Chi abbandona il campo per la presenza di Cinque Stelle e Avs regala il centrosinistra alla sinistra radicale e il Paese alla trimurti Meloni, Salvini, Lollobrigida». «Se i Cinque Stelle e la sinistra radicale prendono il 10% e noi prendiamo l’1% – aggiunge – il problema è nostro, non loro. Se invece riusciamo a fare un buon risultato (come faremo, ne sono certo, non solo in Calabria e Toscana), allora la Tenda riformista diventa credibile. E decisiva per la vittoria alle Politiche». «In democrazia – prosegue – contano i voti. Noi siamo forti e credibili perché quando abbiamo portato il nostro contributo abbiamo fatto la differenza (pensate solo alla differenza nelle elezioni a Genova dopo le regionali in Liguria). Ma adesso ci sono da fare due cose: eleggere consiglieri regionali decisivi e portare le idee dalla Leopolda al Paese. Punto. Tutto il resto è noia…». «È chiaro adesso perché insisto sul fatto che noi siamo decisivi? Se noi facciamo un bel risultato riequilibriamo la coalizione e vinciamo le elezioni. Se noi andiamo male la coalizione scivola a sinistra e perdiamo le elezioni. Tocca a noi. La differenza la fanno i voti, non i tweet», rimarca Renzi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
In evidenza
italia viva calabria
Matteo Renzi
renzi calabria
tenda riformista
voto regionali calabria
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x