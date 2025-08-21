Verso le Regionali, sabato il tavolo del centrosinistra per gli ultimi dettagli dopo l’ok a Tridico

l’agenda del campo largo

LAMEZIA TERME È convocato nella mattinata di sabato prossimo, 23 agosto, nella sede del Partito democratico a Lamezia Terme, il tavolo dei segretari regionali per la definizione degli ultimi aspetti dell’intesa fra le forze “progressiste” che ha portato all’annuncio della candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. Formalmente, il Pd calabrese riunirà domani la direzione regionale per certificare l’ok alla corsa dell’economista ed eurodeputato M5S, ex presidente dell’Inps e per affrontare la questione delle liste elettorali. Secondo quanto si apprende da fonti della coalizione, la partita non sarebbe più nelle mani dei segretari nazionali, “che comunque fra loro si sentono, ma non c’è mica solo il tema Calabria”. Definito anche il perimetro dell’alleanza che dovrebbe andare “da Rifondazione ad Azione” con l’incognita della possibile adesione di Italia viva. Con simbolo, senza simbolo? “Dettagli ancora da definire”, spiegano le stesse fonti. (Askanews)

