Impatto auto-moto sul lungomare di Praia, muore un infermiere di 47 anni

SANGUE SULLE STRADE

PRAIA A MARE Un grave incidente nel pomeriggio tra un’auto e una moto sul lungomare di Praia a Mare ha causato la morte di Andrea De Lorenzo, infermiere di 47 anni, fratello del sindaco Antonino. De Lorenzo è morto all’ospedale di Paola a seguito delle gravi ferite subite nell’impatto. Andrea lascia una compagna e due figlie.

Sui social il cordoglio e la vicinanza per la comunità praiese, con i messaggi di molti comuni dell’alto Tirreno cosentino. Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Diamante “si stringono, con profonda commozione e sincero affetto, attorno al sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per l’immenso dolore per la tragica scomparsa del fratello Andrea. In questo momento di grande sofferenza, esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a tutta la famiglia, certi che il ricordo di Andrea e l’amore dei suoi cari sapranno essere forza e consolazione”. Anche Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Aieta esprimono profonda vicinanza e sentite condoglianze al Sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, e alla sua famiglia, per la tragica scomparsa del caro fratello. A lui e ai suoi cari giunga l’abbraccio sincero della nostra comunità. Il Sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Tortora si uniscono al dolore del Sindaco di Praia A Mare, Antonino De Lorenzo, per la perdita del fratello Andrea. Una tragedia che ci lascia attoniti e inermi. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia De Lorenzo.