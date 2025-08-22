Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

SANGUE SULLE STRADE

Impatto auto-moto sul lungomare di Praia, muore un infermiere di 47 anni

Si tratta di Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco Antonino. Il decesso all’ospedale di Paola a seguito delle gravi ferite subite nell’incidente

Pubblicato il: 22/08/2025 – 20:28
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Impatto auto-moto sul lungomare di Praia, muore un infermiere di 47 anni

PRAIA A MARE Un grave incidente nel pomeriggio tra un’auto e una moto sul lungomare di Praia a Mare ha causato la morte di Andrea De Lorenzo, infermiere di 47 anni, fratello del sindaco Antonino. De Lorenzo è morto all’ospedale di Paola a seguito delle gravi ferite subite nell’impatto. Andrea lascia una compagna e due figlie.
Sui social il cordoglio e la vicinanza per la comunità praiese, con i messaggi di molti comuni dell’alto Tirreno cosentino. Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Diamante “si stringono, con profonda commozione e sincero affetto, attorno al sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per l’immenso dolore per la tragica scomparsa del fratello Andrea. In questo momento di grande sofferenza, esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a tutta la famiglia, certi che il ricordo di Andrea e l’amore dei suoi cari sapranno essere forza e consolazione”. Anche Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Aieta esprimono profonda vicinanza e sentite condoglianze al Sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, e alla sua famiglia, per la tragica scomparsa del caro fratello. A lui e ai suoi cari giunga l’abbraccio sincero della nostra comunità. Il Sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Tortora si uniscono al dolore del Sindaco di Praia A Mare, Antonino De Lorenzo, per la perdita del fratello Andrea. Una tragedia che ci lascia attoniti e inermi. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia De Lorenzo.

Argomenti
Andrea De Lorenzo
incidente praia a mare
morte Andrea De Lorenzo
morte fratello sindaco De Lorenzo
morte fratello sindaco Praia
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Tirreno
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x