Se le ricette tradizionali trainano (sul web) l’interesse e i viaggi verso la Calabria

turismo enogastronomico digitale

ROMA Il cibo orienta sempre più le partenze. Lo rivela “Viaggio nel gusto. Le tendenze gastronomiche d’Italia, tra tradizione e cibo da strada”, il nuovo studio dell’Osservatorio Telepass, nato dalla collaborazione tra Moveo, il magazine dell’azienda, Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing e Change Media, realtà che si occupa del content marketing del magazine, che analizza i volumi di ricerca online degli ultimi 12 mesi per comprendere come il cibo influenzi il comportamento degli utenti nel pianificare viaggi.

I dati raccolti dall’Osservatorio Telepass tracciano così una nuova geografia della mobilità ispirata dal cibo: si pianificano viaggi per provare un piatto tipico, si torna a casa e lo si cerca online per riviverlo. In questo scenario, la Calabria si posiziona tra le regioni italiane più cercate online per la mobilità ispirata dalla tradizione locale.

La top 10 delle ricette calabresi più cercate

La classifica delle ricette calabresi più cercate mette in evidenza una tradizione culinaria ricca di piatti fortemente tradizionali, anche se a volte poco noti. Al primo posto troviamo il salmoriglio, salsa a base di limone, olio e prezzemolo spesso utilizzata per insaporire grigliate di pesce o carne (con oltre 8.000 ricerche). In seconda posizione si piazza la mariola, insaccato calabrese tradizionalmente stagionato (oltre 3.000), mentre al terzo posto troviamo le patate ‘mpacchiuse (oltre 3.000). In termini di crescita il morzello si piazza al primo posto della classifica con un +24%, a testimonianza del fascino crescente verso le ricette fortemente legate al territorio. Seguono la pignolata (+7%) e il salmoriglio (+6%), piatti semplici ma autentici che raccontano la cucina calabrese più casalinga e genuina.

Le ricerche online, spiega il report, non si limitano alla curiosità gastronomica, ma sono spesso legate alla pianificazione di viaggi o alla voglia di ritrovare i sapori scoperti visitando la regione. La Calabria, grazie alla sua cucina genuina e alla forte identità territoriale, si posiziona come nuova meta del turismo gastronomico esperienziale.

I dati che raccontano il movimento

Secondo l’Osservatorio Telepass, il 2024 ha generato oltre 6,5 milioni di ricerche online legate alla cucina regionale. Nei primi mesi del 2025, le ricerche relative a sagre sono cresciute del +27%, quelle sui food tour del +8%. La cucina diventa parte integrante dell’esperienza turistica integrata: non un contenuto, ma una leva di scelta, esplorazione e mobilità.

“Il turismo gastronomico è ormai una motivazione di viaggio a pieno titolo: lo dimostrano i 6,5 milioni di ricerche nel 2024 e il +27% di interesse per le sagre registrato nel 2025. Si parte per provare un piatto, e al rientro, si cerca online la ricetta per rivivere l’esperienza – spiega Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass –. Il nostro impegno è rendere la mobilità semplice e fluida, così che una ricetta scoperta online possa diventare la meta del prossimo weekend”.

La mobilità integrata al servizio del viaggio enogastronomico

Con l’obiettivo di rendere i viaggi sempre più semplici e a misura di utente, Telepass offre un bouquet unico di 30 servizi di mobilità che accompagnano i turisti in ogni fase del loro viaggio. Dal pagamento dei pedaggi autostradali, alla gestione del parcheggio, fino alla ricarica dei veicoli elettrici, Telepass permette di vivere un’esperienza di viaggio senza stress, rendendo più accessibili anche le destinazioni più remote.

Lo studio completo “Il viaggio nel gusto” è disponibile su Moveo, il magazine digitale di Telepass dedicato a viaggi e nuove abitudini di mobilità.