La corazzata Forza Italia in marcia verso il voto. Ecco gli azzurri pronti a correre con Occhiuto – NOMI

LAMEZIA TERME Una “corazzata” formata da due divisioni. Forza Italia è l’osservata speciale per le Regionali del 5 e 6 ottobre e per questo già da almeno una decina di giorni i plenipotenziari del partito del governatore uscente e ricandidato governatore Roberto Occhiuto sono già mobilitati per allestire le liste per le elezioni anticipate di autunno. Perché per gli azzurri è la sfida delle sfide: c’è da difendere, e magari migliorare quel 25% e passa complessivamente conquistato quattro anni fa (considerando anche la lista Forza Azzurri, che raggiunse comunque l’8%) in modo da riportare in carrozza Occhiuto alla guida della Cittadella, un “tetto” davvero considerevole ma che secondo gli analisti potrebbe essere di nuovo alla portata, considerando lo strenuo impegno in questi giorni profuso dallo stato maggiore del partito – a iniziare dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro – e l’attrattività che il brand berlusconiano ancora esercita sul territorio. Al momento – spiega più di una fonte interna – al momento la riflessione in atto tra i big è quella di provare a distribuire i nomi tra le due liste con griffe forzista – quella ufficiale di partito e Forza Azzurri (e “in gestazione” c’è anche una lista Occhiuto presidente) – in modo da bilanciare gli equilibri. In campo verosimilmente tutti i consiglieri regionali uscenti – nel complesso erano 9, compreso peraltro lo stesso Occhiuto – e in più diverse new entry alcune di indubbio spessore.

I nomi in lizza per la candidatura

Nella circoscrizione Nord ovviamente la punta di diamante sarà Gianluca Gallo, assessore regionale uscente all’Agricoltura e ai Trasporti e signore delle preferenze 4 anni fa: ovviamente ci sarà Pasqualina Straface, presidente uscente della commissione Sanità del Consiglio regionale, il vicesegretario regionale di Fi, vicepresidente uscente del Consiglio regionale, Pierluigi Caputo, e in corsa è annunciata da fonti qualificate anche Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente di Anci Calabria. Massiccia poi la mobilitazione degli azzurri nella circoscrizione centrale (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): l’assessore regionale uscente allo Sviluppo economico Rosario Varì, il capogruppo uscente Michele Comito (il secondo più sicuro), il vicesegretario regionale Emanuele Ionà, il consigliere regionale uscente Antonello Talerico (che potrebbe correre nella lista del presidente), il segretario provinciale di Forza Italia Catanzaro Marco Polimeni, la psicologa Elisabetta Aiello (figlia dell’ex parlamentare Piero), il vicesegretario regionale Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone, sindaco di Cirò Marina e presidente Arrical. Il Crotonese inoltre dovrebbe esprimere come nome “forte” quello dell’imprenditore Salvatore Gaetano, già consulente del presidente Occhiuto, che dovrebbe trovare un posto di spicco nella lista del candidato governatore. Nella lista del presidente potrebbe correre Nino Spirlì, già presidente facente funzioni della Regione dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, ormai lontano dalla Lega, e si vocifera anche di Francesco Afflitto, consigliere regionale uscente che ha abbandonato il M5S e negli ultimi tempi si è molto avvicinato alla maggioranza. Ragionamenti in atto per l’area centrale riguarderebbero poi – si dice da fonti azzurre – l’ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. Così come si parla di trattative in corso con il già consigliere regionale Frank Mario Santacroce (“a mezzadria” con la Lega, però, a quanto risulta) e con la grande sorpresa delle ultime Comunali di Lamezia Terme, Gianpaolo Bevilacqua (però corteggiatissimo da Noi Moderati di Pino Galati e – si dice – dalla Lega). Infine, la circoscrizione Sud, la provincia di Reggio Calabria; anche qui riconferme per uscenti di peso come Domenico Giannetta, Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo, tra i papabili Patrizia Crea, la donna più votata nel 2021, Carmela Pedà, il segretario cittadino di Reggio Antonino Maiolino, per il resto si attende qualche colpo a sorpresa di Cannizzaro. (a. cant.)

