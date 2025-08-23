Militari della Guardia Costiera feriti, l’avvocato Staropoli: «Proteggere i servitori dello Stato»

la nota

VIBO VALENTIA «I Militari sono stati ricoverati all’ospedale di Vibo Valentia a causa delle lesioni riportate, a tal proposito, esprimo la mia incondizionata vicinanza a questi Servitori dello Stato, alle loro famiglie e alla Guardia Costiera. Il segretario nazionale della Guardia Costiera Usim Paolo Fedele riscontra nella feroce aggressione “tratti tipici della criminalità organizzata”. Sostengo pienamente la tesi del segretario nazionale Usim. Appare chiaro che in un territorio devastato dalla ‘ndrangheta, garantire la legalità diventa sempre più difficile per tutti gli uomini in uniforme. In concreto». Continua l’avvocato Rosalia Staropoli: «Oltre alla funzione primaria di soccorso in mare, le donne e gli uomini della Guardia Costiera esercitano anche funzioni di Polizia giudiziaria, un ruolo che deve essere pienamente riconosciuto dalle norme giuridiche, al fine di garantirne l’effettiva sicurezza».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato