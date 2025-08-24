«Mia madre è in fin di vita»: ecco perché Enzo Salvi ha annullato lo show ad Altomonte

la spiegazione

ALTOMONTE «Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato». Il comico nativo di Ostia, Enzo Salvi, attraverso un video chiarisce le ragioni dietro l’annullamento del suo show al Festival Euromediterraneo di Altomonte, in provincia di Cosenza, che si sarebbe dovuto tenere venerdì 22. Durante il suo videomessaggio, l’attore 62enne non nasconde l’emozione: «Amici di Altomonte – dice Salvi ai fan e agli organizzatori – è con grande dispiacere che devo comunicarvi che purtroppo non potrò essere presente. Mia madre – aggiunge quasi in lacrime – è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione», conclude il comico.

