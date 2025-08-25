Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

verso il voto

Fdi fa il pieno di candidature in Calabria: oltre 100 pronte a scendere in campo

Dirigenti, professionisti, giovani e amministratori tra i nomi proposti. Donzelli: «Una squadra determinata per rafforzare la nostra presenza»

Pubblicato il: 25/08/2025 – 11:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fdi fa il pieno di candidature in Calabria: oltre 100 pronte a scendere in campo

CATANZARO «Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto è emerso dalla serie di incontri con gli aspiranti candidati al Consiglio regionale con il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, affiancato dalla coordinatrice regionale, Wanda Ferro, e dai coordinatori provinciali». Lo riferisce una nota del partito. «Ringraziamo – ha affermato Donzelli – tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria candidatura per la lista di Fratelli d’Italia. Si tratta di un segnale straordinario di fiducia e di partecipazione. Dirigenti di partito, parlamentari, amministratori locali, giovani, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni che hanno messo a disposizione competenze, energie e passione e una grande determinazione a dare il proprio contributo alla crescita di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è quello di costruire una lista forte, rappresentativa dei territori e capace di interpretare le istanze e le speranze dei cittadini calabresi. Un grande ringraziamento va rivolto agli assessori e ai consiglieri regionali uscenti, che hanno tutti confermato la disponibilità alla ricandidatura, ad eccezione di Giuseppe Neri, che ringraziamo per il lavoro svolto e per aver assicurato il suo pieno sostegno alla nostra squadra e ai nostri candidati». «Questa risposta entusiasta – dice ancora il dirigente di Fratelli d’Italia – rappresenta una conferma importante del radicamento costruito negli anni e della credibilità del lavoro portato avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. Siamo certi che, con il contributo di tutti, Fratelli d’Italia continuerà a crescere e a rafforzare il proprio ruolo nella futura amministrazione regionale».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
candidati fdi calabria
donzelli
FDI
fdi calabria
regionali calabria 2025
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x