«”Calabria amore mio”, ma poi si torna a Bruxelles»: Straface attacca Tridico

verso il voto

REGGIO CALABRIA «Ricci nelle Marche, probabilmente Decaro in Puglia e Tridico in Calabria. Tre politici che, eletti appena un anno fa al Parlamento europeo, decidono di candidarsi nelle Regioni. L’ex presidente dell’Inps per settimane si è fatto pregare, ed evidentemente non aveva molta voglia di mettersi in gioco. Dopo dieci giorni di pressing ha ceduto, come se candidarsi alla presidenza della Calabria possa essere una concessione fatta controvoglia. Contenti loro…». Così Pasqualina Straface, consigliera regionale di Forza Italia in Calabria. Che aggiunge: «ma qui la questione è un’altra. Diverse articoli di stampa – ultimo il Foglio oggi – parlano di una presunta intenzione del professor Tridico, concordata con i vertici dei 5 Stelle. A fronte di una sconfitta in Calabria, cosa tra l’altro abbastanza scontata, Tridico resterebbe comodo ad occupare la sua poltrona a Bruxelles. Una cosa del genere sarebbe una presa in giro nei confronti dei calabresi. “Terra mia”, “le mie radici”, “Calabria amore mio…” e poi si scappa e si torna in Europa. Occorre a nostro avviso mettere subito un punto fermo, per rispetto nei confronti dei cittadini che il 5 e 6 ottobre andranno alle urne. Pasquale Tridico si impegna formalmente, già da adesso, a fare il capo dell’opposizione in Consiglio regionale? Ed anzi, perché – come elemento di chiarezza e serietà – non si dimette subito da europarlamentare? Aspettiamo una sua risposta, la aspettano i calabresi».

