Ultimo aggiornamento alle 15:44
Vibo, 8,5 milioni per l’ex Convento dei Cappuccini: ospiterà l’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il bando dell’Agenzia del Demanio: l’intervento punta a riqualificare lo storico complesso e a risparmiare oltre 165mila euro l’anno in affitti pubblici

Pubblicato il: 26/08/2025 – 13:52
VIBO VALENTIA L’Agenzia del Demanio ha pubblicato l’avviso per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini di Vibo Valentia per ospitare la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate. Il valore a base d’asta è di 8,55 milioni di euro e la scadenza del bando è fissata per il 18 settembre prossimo. «Obiettivo dell’intervento – è detto in un comunicato dell’Agenzia del Demanio – è di riqualificare lo storico complesso immobiliare per collocare in un’unica sede gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, che attualmente sono ospitati in edifici privati. L’operazione consentirà di risparmiare oltre 165 mila euro annui di canoni di locazione passiva. L’ex Convento dei Cappuccini è un immobile di demanio storico artistico, situato nel centro storico di Vibo Valentia, a valle del castello Normanno-Svevo che sorge sul promontorio che domina Vibo Marina, all’interno del parco comunale Villa Gagliardi. La prima edificazione, accanto alla seicentesca chiesa di Sant’Antonio, risale al 1631. Dopo l’unità d’Italia, con la soppressione degli ordini religiosi e la confisca del loro patrimonio, il convento dei Cappuccini divenne sede di caserma per fanteria. Tra il 1940 ed il 1944 l’edificio fu convertito in carcere militare».

