Ultimo aggiornamento alle 10:47
l’incontro

Il Comandante della Guardia Costiera in Calabria: «Massima vicinanza ai nostri uomini aggrediti»

L’Ammiraglio Carlone ha espresso solidarietà dopo l’aggressione a due operatori durante un’operazione in mare

Pubblicato il: 27/08/2025 – 10:12
VIBO VALENTIA Il Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Vice Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, nella giornata di ieri, dove si è tenuta un’assemblea con tutto il personale, alla quale ha partecipato anche il Sottocapo Aiutante Giovanni Grande, vittima – insieme al 2° Capo Aiutante Piero Conforti – della vile aggressione subita durante un’attività di controllo in mare la settimana scorsa. Nel corso della giornata, il Comandante Generale e gli altri Ufficiali, con il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Capitano di Fregata Guido Avallone, si sono poi recati presso l’ospedale di Catanzaro per far visita al 2° Capo Aiutante Piero Conforti, tuttora ricoverato. L’Ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il Comandante Generale e il Vice Comandante Generale hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, formulando i più sentiti auguri di pronta guarigione.

