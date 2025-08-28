Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:52
Agenzia delle Entrate: 100mila candidati per 2.700 posti

Un vero e proprio boom di iscritti

Pubblicato il: 28/08/2025 – 16:25
Boom di candidature per il concorso 2025 dell’Agenzia delle Entrate: oltre 100 mila iscritti si contendono 2.700 posti da funzionari giuridico-tributari. Possono partecipare laureati in Giurisprudenza, Economia e Commercio o titoli equipollenti conseguiti all’estero, muniti di PEC o domicilio digitale. La selezione prevede una prova scritta a quiz su diritto tributario, civile, commerciale, amministrativo, europeo, contabilità aziendale, diritto fallimentare e penale. Per prepararsi, molti candidati scelgono manuali aggiornati e corsi online specifici, come quelli offerti da FP in collaborazione con Forum PA.

