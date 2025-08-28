Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’episodio

Lamezia, travolta da un’auto dopo il turno di notte: grave un’operatrice sanitaria

La donna, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Pubblicato il: 28/08/2025 – 19:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lamezia, travolta da un’auto dopo il turno di notte: grave un’operatrice sanitaria

LAMEZIA TERME Grave incidente questa mattina in via Perugini a Lamezia Terme. Un’operatrice sanitaria dell’ospedale Giovanni Paolo II, appena uscita dal turno notturno, è stata investita da un’auto davanti al nosocomio. La donna, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia municipale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
grave un’operatrice sanitaria
In evidenza
INCIDENTE LAMEZIA
incidente operatrice sanitaria
Lamezia
operatrice sanitaria
travolta da un’auto dopo il turno di notte
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x