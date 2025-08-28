Si legge in: 1 minuto
Lamezia, travolta da un’auto dopo il turno di notte: grave un’operatrice sanitaria
La donna, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro
Pubblicato il: 28/08/2025 – 19:57
LAMEZIA TERME Grave incidente questa mattina in via Perugini a Lamezia Terme. Un’operatrice sanitaria dell’ospedale Giovanni Paolo II, appena uscita dal turno notturno, è stata investita da un’auto davanti al nosocomio. La donna, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia municipale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)
