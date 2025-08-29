Skip to main content

Sequestrata piantagione di canapa nella Locride: arrestato un uomo

I Carabinieri, supportati dallo Squadrone Cacciatori di Calabria, hanno individuato circa 50 piantine nel territorio di Careri (RC)

Pubblicato il: 29/08/2025 – 7:25
LOCRI In un’operazione coordinata e tempestiva, i Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno stroncato una fiorente coltivazione di sostanze stupefacenti, arrestando un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita di canapa indiana. L’intervento dei militari è avvenuto nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, con controlli approfonditi sul territorio e sorveglianza mirata sulle aree isolate. Nel Comune di Careri è stata individuata una piantagione di circa cinquanta piante, tutte in avanzato stato di crescita e con altezza variabile tra 1,5 e 2 metri, destinata con ogni probabilità al mercato illegale della droga. L’uomo è stato sorpreso sul posto mentre irrigava e curava le piante, impegnato in un’attività che, se non intercettata, avrebbe garantito un ingente profitto alla criminalità locale. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato l’uomo e posto sotto sequestro l’intera coltivazione. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto.

