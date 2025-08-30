Crotone, materassi e vecchi indumenti: scoperta una discarica di rifiuti abusiva

carabinieri in azione

CROTONE Discariche abusive a Crotone, in città. I carabinieri, durante controlli di iniziativa su un uomo, hanno scoperto un deposito cospicuo di rifiuti costituito da materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte putride, spugne, capi di abbigliamento vari lasciati abbandonati in uno spiazzo compreso tra via Pirandello e via di Vittorio, proprio alle spalle del Centro per l’Impiego. Le due aree dove erano stati riversati i rifiuti, complessivamente di circa 380 mq, sono state sottoposte a sequestro preventivo. (redazione@corrierecal.it)

