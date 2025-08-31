Crotone travolgente: poker all’Altamura e prima vittoria stagionale

serie c

Finisce 4-0 Dopo il passo falso dell’esordio contro il Benevento, il Crotone rialza la testa con autorità e travolge in trasferta il Team Altamura con un netto 4-0. Prestazione maiuscola per i rossoblù, che dominano dal primo all’ultimo minuto al “D’Angelo”, centrando così il primo successo stagionale in Serie C. La squadra di Longo, se si conferma il tecnico attuale parte con il piede sull’acceleratore e passa in vantaggio già al 5’: Maggio pesca Gomez in area, che in spaccata firma l’1-0. Il Crotone non rallenta e sfiora subito il raddoppio con Andreoni, ma è solo questione di minuti: al 21’, Maggio si inventa una perla personale e sigla lo 0-2 con un destro a giro che bacia il palo e s’insacca. I calabresi sono padroni del campo e al 32’ calano il tris con Murano, abile a finalizzare un cross di Cargnelutti. L’Altamura non riesce a reagire, e la gara si chiude virtualmente prima dell’intervallo. Il quarto gol arriva immediatamente nella ripresa: dopo appena 15 secondi, Maggio firma la sua doppietta con un diagonale preciso. I pitagorici continuano a creare occasioni, sfiorando più volte la cinquina con Murano, Maggio e Gomez, ma trovano sulla loro strada un super Spina e anche una traversa clamorosa.

Il tabellino

TEAM ALTAMURA: Spina; Zazza, Poli, Nicolao (33’st Mogentale); Mbaye (7’st Ganfornina), Crimi (35’pt Lepore), Dipinto, Grande; Rosafio (33’st Simone), Silletti; Curcio(33’st Nazzaro). A disp.: Viola, Turi, Florio, Esposito, Perez, Dimola, Peschetola. All. Mangia

CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (38’st Cocetta), Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno (38’st Vrenna), Murano (23’st Bruno), Maggio (15’st Piovanello); Gomez (23’st Gallo). A disp.: Martino, Sala, Leo, Stronati, Armini, Marazzotti, Groppelli, Tumminello. All. Longo ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore MARCATORI: 5’pt Gomez (C), 27’pt Maggio (C), 33’pt Murano (C) NOTE: Ammoniti: Cargnelutti (C), Silletti (A), Mogentale (A).

