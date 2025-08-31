Il Cruc dell’Unical fa tris: trionfo a Roma e terza Coppa Athenaum consecutiva – FOTO

tennis

COSENZA Il Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria scrive un’altra straordinaria pagina di sport e orgoglio accademico, conquistando per il terzo anno consecutivo la Coppa Athenaum, trofeo assegnato alla squadra complessivamente più forte nei Campionati Nazionali di Tennis ANCIU, la prestigiosa manifestazione riservata ai dipendenti universitari di tutta Italia.

Nella 38ª edizione, andata in scena dal 27 al 31 agosto 2025 al Salaria Sport Village di Roma, il CRUC ha dato spettacolo sui campi della capitale, confermando la propria egemonia tennistica dopo i successi centrati a Perugia 2023 e Salerno 2024.

Una vittoria dal sapore speciale, che arriva al termine di una settimana intensa, caratterizzata da un livello tecnico altissimo e da una partecipazione corale che ha visto scendere in campo rappresentanti di ben 19 atenei italiani, da Sassari a Venezia, da Pisa a Catania.

Due finali vinte, una coppa alzata

A firmare l’impresa della squadra calabrese sono state, soprattutto, le vittorie negli assoluti maschili e femminili, categorie regine della competizione.

Nel tabellone maschile, il quartetto composto da Stefano Aiello, Rocco Amato, Francesco Salatino e Alessandro Sole ha superato in finale il temibile team di Perugia con un secco 2-0, dimostrando compattezza, tecnica e tenuta mentale.

Nel femminile, le ragazze del CRUC – Alberta Aiello, Liliana Martirano e Assunta Venneri – hanno messo in scena una vera battaglia sportiva contro le padrone di casa della Sapienza, chiudendo il match con un combattuto e meritatissimo 2-1 che vale oro.

Altri risultati di prestigio

Ottimi piazzamenti anche nelle categorie Over 60 e Over 50 maschile. I veterani Nicola Leone, Antonio Mangione e Vincenzo Pezzi hanno conquistato un prezioso secondo posto, cedendo in finale solo alla fortissima Roma.

Medaglia di bronzo, invece, per il team Over 50 composto da Fabrizio Feraco, Marco Papagno e Giuseppe Pellegrino, che hanno dimostrato ancora una volta il valore dell’esperienza.

Infine, la seconda squadra maschile assoluta, formata da Giuseppe Ficarra, Fabrizio Mangione, Paolo Mauro e Alessandro Quarta, ha chiuso in settima posizione, contribuendo comunque in modo importante al punteggio complessivo del CRUC nella classifica per la Coppa Athenaum.

Una squadra vincente, dentro e fuori dal campo

L’allestimento della compagine vincente porta la firma di Giuseppe Pellegrino e Alessandro Sole, che hanno saputo costruire un gruppo affiatato, competitivo e rappresentativo del valore sportivo dell’Ateneo calabrese.

A chiudere idealmente la manifestazione, il caloroso ringraziamento del CRUC agli organizzatori del Circolo Dipendenti de La Sapienza di Roma, all’ANCIU, a tutte le squadre partecipanti e in particolare al responsabile nazionale dello sport, Federico Soldani, per la sua presenza e il suo costante supporto.

Gli atenei partecipanti a questa edizione sono stati: Ancona, Benevento, Bologna, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza/Rende, Firenze, Milano Bicocca, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Trieste e Venezia. (redazione@corrierecal.it)

