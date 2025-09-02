Elezioni Regionali, Conte torna in Calabria

verso il voto

ROMA Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Napoli per l’annuncio ufficiale di Roberto Fico candidato presidente della Regione nei prossimi giorni. Conte ha infatti annunciato oggi che si recherà nella città partenopea per Idia, convegno sull’intelligenza artificiale il 27 settembre. La data arriverà nei prossimi giorni quando sarà deciso il calendario dei viaggi dell’ex premier per le regionali. Secondo fonti del M5S, Conte farà tappa anche in altre Regioni come la Calabria (Cosenza, Crotone e Catanzaro le tappe in agenda), la Toscana e le Marche.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato