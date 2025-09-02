Trenino della Sila a rischio stop, la preoccupazione di Monaco: cesserà il servizio?

L’APPELLO

SPEZZANO SILA Con l’autunno alle porte, il trenino della Sila rischia di rimanere fermo. È questa la preoccupazione di Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano, che ha raccolto lo sfogo dei dipendenti sulla mancata programmazione per settembre e ottobre. Un periodo che da sempre significa una vera e propria “coda” dell’estate con molti turisti – non solo da Cosenza e hinterland – interessati a escursioni nell’altopiano, tra natura, foliage ed enogastronomia.

«Non abbiamo ancora capito se il servizio cesserà» si chiede Monaco interrogandosi sul futuro del servizio finora assicurato da FdC. E rilancia l’appello delle Associazioni operatori turistici e i cittadini che credono nel Treno della Sila: «Il Treno della Sila non deve morire. Scriviamo queste righe con profonda amarezza e con il cuore colmo di dolore: dal mese di settembre il Treno della Sila verrà chiuso. Una decisione che non è solo amministrativa, ma che rischia di cancellare un pezzo della nostra memoria collettiva. Il Treno della Sila non è un semplice convoglio: è la voce dei nostri nonni, è il respiro dei boschi, è la storia di una terra che ha sempre lottato per farsi conoscere e rispettare. È un patrimonio unico in Italia, che negli anni ha saputo unire natura, cultura e tradizioni, regalando emozioni indimenticabili a migliaia di turisti provenienti da tutta Europa e perfino dall’America. Eppure, mentre la storica locomotiva a vapore giace ferma da mesi nelle officine di Cosenza, il servizio – garantito da un vecchio locomotore diesel – ha continuato a viaggiare con il tutto esaurito, grazie all’impegno instancabile delle associazioni, operatori turistici e i tanti appassionati che hanno promosso il treno della Sila con spettacoli, eventi, e cultura. Dietro ogni viaggio non c’erano solo binari e vagoni: c’erano passione, sacrificio, amore per la Calabria. Oggi però qualcuno ha deciso di spegnere questa luce. Chiudere il Treno della Sila significa colpire la nostra identità, togliere ossigeno al turismo montano, privare intere comunità di un’occasione di crescita e di orgoglio. Significa lasciare che la nostra regione perda un simbolo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo».

«Noi – continuano le associazioni – diciamo No. Non possiamo restare indifferenti. Il Treno della Sila è storia, memoria, cultura e futuro. Difenderlo significa difendere la Calabria stessa. Per questo ci appelliamo a voi, cittadini, turisti, operatori, giovani e anziani: facciamo sentire la nostra voce, non lasciamo che venga cancellato un bene così prezioso. Perché un popolo che perde la memoria perde anche il futuro. Con amore e con rabbia». (redazione@corrierecal.it)

