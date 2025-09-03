Bonifica di Crotone, Pitaro: «Vigilare contro i colpi di mano»

tutela dell’ambiente

LAMEZIA TERME “Crotone e la Calabria siano pronte ad una mobilitazione di popolo, qualora il governo emanasse un decreto legge per superare il Paur, il provvedimento regionale del 2019 che impone il vincolo di smaltimento dei rifiuti cancerogeni di Crotone fuori Calabria. Le nostre tesi difensive, in specie avverso il decreto ministeriale e la successiva ordinanza commissariale a sostegno delle pretese di Eni Rewind, sono state accolte interamente dal Tar con sentenza 1410/2025. Una sentenza di grande rilievo giuridico che afferma l’esigenza di ristabilire giustizia e verità su una vicenda che, dopo tanti anni, vede ancora questa parte del Mezzogiorno esposta a forti rischi ambientali. Se non bastano le sentenze e la condivisione di tutte le istituzioni regionali e locali, si attivi la collettività, con le sue istanze politiche e sociali più combattive, per indurre la multinazionale a saldare finalmente il suo debito con la città pitagorica”. A sostenerlo in una nota è l’avvocato Francesco Pitaro.

