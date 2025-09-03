«Gli scricchiolii prima del crollo», la procura apre un’indagine sulla tragedia sfiorata a Sambiase

l’intervista

LAMEZIA TERME Solo tanta paura, ma quanto accaduto nella giornata di ieri a Lamezia Terme – nel quartiere Sambiase – solleva interrogativi ai quali la procura di Lamezia Terme darà risposta con un’inchiesta aperta per far luce sul crollo della facciata di una palazzina. Sul posto sono giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro (distaccamento di Lamezia) e per fortuna, qualche ora dopo, una nota ha ufficialmente smentito la presenza di feriti e vittime. Raggiunto dal Corriere della Calabria, Giuseppe Bennardo, Comandante Vigili del Fuoco di Catanzaro, ripercorre le tappe dell’intervento.

«Siamo arrivati a crollo avvenuto, allertati da chi ha assistito all’evento. E, per fortuna, all’interno del fabbricato non c’era nessuno, alcune persone si sono allontanate preventivamente dopo aver sentito dei rumori, degli scricchiolii». Erano in corso «dei lavori edili, non è stato coinvolto nessuno degli operai fermi per la pausa pranzo». Il crollo ha interessato un fabbricato antico, segnato probabilmente dalla scarsa manutenzione. L’attività dei Vigili del Fuoco si è conclusa con la messa in sicurezza dell’area e con lo sgombero della palazzina e di alcune abitazioni limitrofe «che potevano comunque essere colpite da successivi crolli, perché adesso il fabbricato è instabile».

Il fronte incendi

Estate torrida in Calabria, segnata anche quest’anno da numerosi incendi che hanno richiesto il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco. «A Catanzaro è andata abbastanza bene. Non si segnalano grossi eventi catastrofici, come accaduto negli anni scorsi», sostiene Giuseppe Bennardo. Che aggiunge: «nella altre province c’è stata qualche difficoltà, ma tutto sommato la campagna IB è andata abbastanza bene». (redazione@corrierecal.it)

