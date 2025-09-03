Regionali, Di Cesare sui social: «Capolista con Avs insieme a Lucano»

verso il voto

ROMA “Ho accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra – Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella Circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella Circoscrizione Nord (provincia di Cosenza). Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto, offriremo il nostro contributo alla vittoria della coalizione del centro-sinistra guidata da Pasquale Tridico. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza”. Lo scrive sui social la professoressa Donatella Di Cesare.

La conferma di Lucano

A sua volta, in un’intervista a “Il Manifesto”, Lucano ha confermato l’anticipazione di ieri del Corriere della Calabria annunciando di correre per Avs: “Ho deciso: mi candido. E ho deciso dopo aver assistito al linciaggio a cui è stata sottoposta Donatella Di Cesare, hanno provato a chiuderle la bocca”.

I risvolti politici

La discesa in campo di Donatella Di Cesare rappresenta sicuramente una svolta importante sul piano politico, alla luce delle polemiche che hanno circondato la Di Cesare, finita nel mirino del centrodestra, e in particolare di Fratelli d’Italia, per un suo tweet in memoria della brigatista Barbara Balzerani. A difenderla anzitutto il candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico, nella cui lista peraltro i “bene informati” inserivano la Di Cesare. Ma anche la candidatura con Avs di Mimmo Lucano rappresenta un dato significativo, anche se sul sindaco di Riace, oggi anche europarlamentare, c’è il dubbio della eleggibilità per l’applicazione della legge Severino. (c. a.)

