l’arresto

Viola il divieto di comunicare con la famiglia e li minaccia sui social, ai domiciliari un uomo

Il 55enne era stato destinatario dei provvedimenti per atti persecutori nei confronti di alcuni familiari

Pubblicato il: 03/09/2025 – 16:07
SQUILLACE Un 55enne è stato posto ai domiciliari dai Carabinieri di Squillace con l’applicazione del braccialetto elettronico con l’accusa di atti persecutori ai danni di alcuni suoi familiari. L’uomo era stato sottoposto alcuni giorni fa alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza e di avvicinamento alle persone offese, con la prescrizione aggiuntiva di non comunicare con esse con qualsiasi mezzo, sia telefonico che telematico. L’attuale provvedimento cautelare, emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, è scaturito dalla violazione delle prescrizioni imposte all’indagato con la precedente misura, perché l’uomo avrebbe pubblicato sui social network alcuni contenuti ingiuriosi e minatori indirizzati alle persone offese.

