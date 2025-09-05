REGIONALI 2025 | Il ripescaggio di Scutellà e Barbuto e la riconferma di Tavernise. Ecco i candidati del M5S – NOMI

VERSO IL VOTO

CATANZARO Sono state depositate nelle tre circoscrizioni elettorali le liste dei candidati del Movimento 5 Stelle alle Regionali, liste a sostegno del candidato presidente del fronte progressista Pasquale Tridico, economista ed europarlamentare eletto a Strasburgo con i pentastellati. Tra i nomi di candidati al Consiglio regionale – nomi votati dagli iscritti al Movimento 5 Stelle nella piattaforma online da un elenco di autocandidature – spiccano quelli dell’uscente capogruppo regionale Davide Tavernise, delle già parlamentari Elisa Scutellà – che ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso, contestatissimo, del forzista Andrea Gentile – ed Elisabetta Barbuto, dell’assessore comunale di Cosenza Veronica Buffone, dell’assessore comunale di Vibo Marco Miceli, di Ilario Sorgiovanni, già candidato sindaco di Crotone nel 2016, di Giuseppe Giorno, di Luigi Stranieri e della giornalista Terri Boemi. (c. a.)

Liste Movimento 5 Stelle

Circoscrizione Nord

Elisa Scutellà;

Davide Tavernise;

Giuseppe Giorno;

Veronica Buffone;

Massimiliano Battaglia;

Teresa Sicoli;

Gianfranco Orsomarso;

Concetta Cuparo;

Circoscrizione Centro

Elisabetta Maria Barbuto;

Luigi Antonio Stranieri;

Marco Miceli;

Chiara Patertì;

Daniela Francesca Iannazzo;

Ilario Sorgiovanni;

Olinda Suriano;

Terri Boemi.

Circoscrizione Sud

Giovanna Milena Roschetti;

Antonio Germanò;

Benedetta Genovese;

Ismaele Ottavio Caruso;

Rosario Antipasqua;

Filippo Zavaglia;

Elisa Scutellà.