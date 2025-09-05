REGIONALI 2025 | Il ripescaggio di Scutellà e Barbuto e la riconferma di Tavernise. Ecco i candidati del M5S – NOMI
Depositate nelle tre circoscrizioni elettorali le liste pentastellate a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico, europarlamentare eletto con i 5 Stelle
CATANZARO Sono state depositate nelle tre circoscrizioni elettorali le liste dei candidati del Movimento 5 Stelle alle Regionali, liste a sostegno del candidato presidente del fronte progressista Pasquale Tridico, economista ed europarlamentare eletto a Strasburgo con i pentastellati. Tra i nomi di candidati al Consiglio regionale – nomi votati dagli iscritti al Movimento 5 Stelle nella piattaforma online da un elenco di autocandidature – spiccano quelli dell’uscente capogruppo regionale Davide Tavernise, delle già parlamentari Elisa Scutellà – che ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso, contestatissimo, del forzista Andrea Gentile – ed Elisabetta Barbuto, dell’assessore comunale di Cosenza Veronica Buffone, dell’assessore comunale di Vibo Marco Miceli, di Ilario Sorgiovanni, già candidato sindaco di Crotone nel 2016, di Giuseppe Giorno, di Luigi Stranieri e della giornalista Terri Boemi. (c. a.)
Liste Movimento 5 Stelle
Circoscrizione Nord
Elisa Scutellà;
Davide Tavernise;
Giuseppe Giorno;
Veronica Buffone;
Massimiliano Battaglia;
Teresa Sicoli;
Gianfranco Orsomarso;
Concetta Cuparo;
Circoscrizione Centro
Elisabetta Maria Barbuto;
Luigi Antonio Stranieri;
Marco Miceli;
Chiara Patertì;
Daniela Francesca Iannazzo;
Ilario Sorgiovanni;
Olinda Suriano;
Terri Boemi.
Circoscrizione Sud
Giovanna Milena Roschetti;
Antonio Germanò;
Benedetta Genovese;
Ismaele Ottavio Caruso;
Rosario Antipasqua;
Filippo Zavaglia;
Elisa Scutellà.