Regionali, Attilio Parrotta si candida con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord

verso il voto

La corsa alle regionali in Calabria si arricchisce con la candidatura di Attilio Parrotta, direttore di Jonica Radio, che sarà in campo nella circoscrizione Nord (Cosenza) con Fratelli d’Italia. Conosciuto per la sua attività nel mondo della comunicazione, Parrotta ha consolidato nel tempo un rapporto diretto con il territorio, guadagnandosi stima e credibilità tra cittadini e realtà locali. La sua candidatura ha ricevuto il sostegno dei vertici nazionali del partito: Giovanni Donzelli responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale in Calabria di Fdl. A sostenere Attilio Parrotta come committente elettorale sarà Valerio Benito Limido, figlio di Gabriele, battezzato da Giorgio Almirante e già candidato alle più recenti elezioni comunali di Roma. «Con Attilio Parrotta – osservano fonti vicine a Fratelli d’Italia – il partito conferma la volontà di rappresentare una Calabria che cresce, difende la propria identità e guarda al futuro con progetti concreti». Dal canto suo, Parrotta si dice motivato: «Metto la mia esperienza e la mia passione al servizio della mia terra, con l’impegno di trasformare l’ascolto in azioni concrete». La circoscrizione Nord si conferma così terreno decisivo nella sfida elettorale, destinata a incidere sugli equilibri futuri del Consiglio regionale.



