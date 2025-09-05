Scoperta una piantagione di cannabis tra i boschi di Cetraro: sequestrate piante per 300 mila euro

l’operazione

CETRARO Circa 100 piante di cannabis sono state rinvenute e sequestrate nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel Comune di Cetraro, mentre svolgevano attività di controllo in collaborazione con la Procura della Repubblica diretta da Domenico Fiordalisi. Nello specifico, personale della Squadra Mobile, ha eseguito controlli nelle aree boschive e di montagna dell’hinterland del Comune di Cetraro, al fine di individuare un sito ove fosse stata avviata una coltivazione di cannabis indica, in riscontro alle segnalazioni giunte da parte di alcuni cittadini ed agricoltori.

Guadagni per 300 mila euro

Le verifiche, svolte notte tempo e secondo modalità operative atte ad eludere alcuni sistemi di videosorveglianza e foto trappole poste a presidio dell’appezzamento, dopo diverse ore di ricerche, hanno permesso di localizzare, in una vasta area, una piantagione di marijuana, dislocata su una diffusa estensione di terreno, ove erano state poste a coltura circa 100 piante di cannabis indica. Le stesse, aventi un’altezza che varia tra i 2 metri ed 1 metro e cinquanta centimetri, si presentavano in perfetto stato vegetativo, ben tenute ed irrogate. Parallelamente al sequestro degli arbusti, è stato effettuato anche quello di tutta la strumentazione irrigua utilizzata per la cura della piantagione. Il materiale sequestrato, ove immesso sul mercato all’esito dei processi di lavorazione, avrebbe potuto fruttare indebiti guadagni per circa 300.000,00 euro. La piantagione, come da intese con l’Autorità giudiziaria, è stata poi distrutta a mezzo combustione sul posto. Sono attive le indagini volte all’individuazione dei responsabili dei reati.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato