l’iniziativa

Bella come il cinema: Festival e rassegne in tutta la Calabria

In corso la IV edizione del progetto promosso dalla Film Commission

Pubblicato il: 06/09/2025 – 12:10
Bella come il cinema: Festival e rassegne in tutta la Calabria

Sono 26 i progetti ammessi a contributo: 15 Festival e 11 rassegne cinematografiche per la IV edizione del progetto “Bella come il cinema” promosso e sostenuto dalla Calabria Film Commission. Le manifestazioni, iniziate a partire dal mese di giugno, si svolgeranno fino al prossimo autunno. Come un grande evento itinerante, dal Pollino allo Stretto, le località interessate toccheranno luoghi iconici e città della Calabria, lungo un itinerario di proposte diversificate per genere e format, pensate per il pubblico della regione, gli appassionati di settore e i turisti. Un modo coinvolgente per scoprire una Calabria creativa, bella, con una proposta culturale di livello, anche attraverso le suggestioni che il cinema sa offrire. Calabria, bella come il cinema.

