Bella come il cinema: Festival e rassegne in tutta la Calabria

l’iniziativa

Sono 26 i progetti ammessi a contributo: 15 Festival e 11 rassegne cinematografiche per la IV edizione del progetto “Bella come il cinema” promosso e sostenuto dalla Calabria Film Commission. Le manifestazioni, iniziate a partire dal mese di giugno, si svolgeranno fino al prossimo autunno. Come un grande evento itinerante, dal Pollino allo Stretto, le località interessate toccheranno luoghi iconici e città della Calabria, lungo un itinerario di proposte diversificate per genere e format, pensate per il pubblico della regione, gli appassionati di settore e i turisti. Un modo coinvolgente per scoprire una Calabria creativa, bella, con una proposta culturale di livello, anche attraverso le suggestioni che il cinema sa offrire. Calabria, bella come il cinema.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato