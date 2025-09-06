i controlli

COSENZA Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, svolgeva alcuni servizi dell’hinterland del Comune di Cosenza dove venivano effettuati alcuni controlli. In tale contesto, in data 2 settembre 2025, veniva tratto in arresto un soggetto nella flagranza di reato di detenzione armi clandestine e di artifizi pirotecnici di particolare forza esplosiva e ricettazione. Durante una perquisizione domiciliare, all’interno di più punti di due garage di proprietà della persona tratta in arresto, personale della Squadra Mobile, rinveniva e sottoponeva a sequestro:

1 pistola revolver di colore grigio, perfettamente funzionante, priva di segni distintivi e di matricola;

1 pistola di fabbricazione francese, calibro 6.35 mm, rifornita con 3 colpi nel caricatore, priva anch’essa di segni distintivi e di matricola;

1 pistola modello lanciarazzi, parzialmente smontata ma funzionante, priva di segni distintivi e di matricola;

1 pistola di fabbricazione russa, calibro 9 mm, priva di segni distintivi e di matricola;

7 proiettili, dei quali: 6 aventi calibro 6.35 mm e 1 avente calibro 32 mm;

50 kg circa di artifizi pirotecnici di indebita detenzione, appartenenti alle categorie europee F1 ed F2, nonché 36 manufatti artigianali ad alta potenzialità esplosiva e con caratteristiche di micidialità.

All’esito, la Procura della Repubblica di Cosenza (sulla base degli elementi acquisiti che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), richiedeva la convalida per l’arresto e l’applicazione della misura cautelare personale che veniva adottata dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 5 settembre 2025.