Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ufficiale

Emanuele Ionà candidato nella Lista Occhiuto Presidente

«La candidatura rappresenta un impegno concreto nella lista satellite di Forza Italia a sostegno del Presidente Roberto Occhiuto»

Pubblicato il: 06/09/2025 – 15:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Emanuele Ionà candidato nella Lista Occhiuto Presidente

LAMEZIA TERME È stata ufficialmente sottoscritta, con l’accettazione della candidatura, la partecipazione di Emanuele Ionà alle prossime elezioni regionali in Calabria, nella lista Occhiuto Presidente. La firma del già vice coordinatore regionale di Forza Italia, avvenuta insieme a Francesco Cannizzaro, ha segnato l’avvio di una nuova e significativa avventura elettorale. La candidatura rappresenta un impegno concreto nella lista satellite di Forza Italia a sostegno del Presidente Roberto Occhiuto. Nel presentare la sua decisione, Emanuele Ionà ha dichiarato: «Ho scelto di mettermi in gioco candidandomi, nella lista Occhiuto Presidente, alle elezioni regionali in Calabria, il 5 e 6 ottobre, poiché amo profondamente questa terra e voglio contribuire con impegno e responsabilità al suo sviluppo, affinché possa crescere e valorizzare appieno le sue potenzialità.» Con questa scelta, Ionà mette a disposizione la sua esperienza, competenza e visione imprenditoriale, con l’obiettivo di contribuire a un percorso di crescita e sviluppo condiviso per la Calabria. «Vi chiedo di essere al mio fianco in questa sfida: solo insieme possiamo costruire il futuro che la nostra regione merita» – ha aggiunto Ionà.

Argomenti
Emanuele Ionà
occhiuto presidente
Politica
REGIONALI CALABRIA
Categorie collegate
Lamezia Terme
Politica
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x