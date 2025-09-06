Regionali, Conte lancia Tridico e il “modello Calabria”. «Abbiamo un programma di 10 punti»

la campagna elettorale

CATANZARO «Anche questa volta è la sanità ad essere la priorità in Calabria, così come è accaduto già in passato e tutte volte che sono venuto qui. Poi, certo, ci sono tante altre urgenze: c’è il problema di attrarre investimenti, risorse, realizzare infrastrutture, quelle però che servono ai cittadini per avere una qualità di vita migliore e certo non, invece, drenare risorse dalle infrastrutture, addirittura programmate, dei fondi di coesione che servono per colmare i divari sociali ed economici e buttarli in un progetto faraonico che non sappiamo se e quando verrà realizzato».

Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, arrivato a Catanzaro questa mattina in occasione della presentazione delle liste per le elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico.

«Tridico può dare finalmente una svolta»

Per Conte, dunque, sono tutte urgenze che «con una grande capacità di ascolto che caratterizza il nostro candidato Tridico, sono state raccolte e alla luce anche di tantissime istanze venute da singoli cittadini, associazioni, comitati, forze sociali ed economiche, politiche, culturali, è un progetto questo veramente di ampio respiro, puntuale, c’è già un programma elaborato in 10 punti che offre la possibilità di costruire un modello Calabria e Tridico può interpretare questa prospettiva e dare una svolta e offrire ai calabresi una grande opportunità». Conte si è detto poi convinto, questa volta, per la di avere «un progetto veramente molto ampio, articolato, puntuale, che unisce tantissime forze culturali, politiche e sociali, e credo che davvero la svolta sia a portata di mano».

«Sul reddito di dignità falsa ricostruzione del centrodestra»

Spazio poi a quello che finora è stato il tema più caldo e discusso, quello del “reddito di dignità” proposto dal candidato presidente Tridico. Secondo l’ex premier si tratta di «una falsa ricostruzione di un centrodestra che vuole schiacciarci sull’assistenzialismo. Noi, lo ricordo, siamo stati il governo che ha adottato misure per la crescita economica del paese diventato poi un volano, addirittura, una locomotiva in tutta Europa, dappertutto». Infine, anche una battuta sulla candidatura di Wanda Ferro. «Evidentemente sono in grandi difficoltà se addirittura i sottosegretari si candidano, se i deputati, i senatori scendono in campo. È scattato l’allarme rosso nel centrodestra, c’è tanta preoccupazione».

Tridico: «Noi siamo più forti»

«Dobbiamo finalmente mettere a posto la sanità, non sopporto l’idea di andare per strada con la gente che mi chiede un posto che invece è garantito dalla Costituzione, qui l’abbiamo dimenticato».

Secondo Pasquale Tridico è necessario, dunque, «ricostruire le aree interne includendo anche la sanità, dobbiamo far partire gli ospedali, dare incentivi appropriati, quindi questa è la prima cosa». Infine, a proposito dei sondaggi fin qui sfavorevoli, l’ex presidente Inps risponde: «Penso che i sondaggi fatti ad agosto, quando ancora non ero candidato, siano poco attendibili. Dopodiché noi siamo più forti». (c. a.)

