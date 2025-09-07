«Fra Occhiuto e Tridico non c’è una grande differenza. Sono due facce della stessa medaglia»

verso le regionali

LAMEZIA TERME “Fra Occhiuto e Tridico non c’é una grande differenza. Litigano molto, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia. Tra centrodestra e centrosinistra, sulle tematiche generali, a partire dalla sanità, non c’é alcuna differenza”. Lo afferma Marco Rizzo, leader di “Democrazia sovrana popolare”, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme a margine della presentazione della candidatura di Francesco Toscano a presidente della Regione Calabria. “Occhiuto e Tridico litigano – ha aggiunto Rizzo – perché sono molto simili, ma vogliono la stessa poltrona. Noi non offriamo alla Calabria e all’Italia solo una lista, ma un progetto politico. Democrazia sovrana popolare in Calabria con Francesco Toscano presidente è l’inizio del cambiamento, un cambiamento che sta avvenendo anche nel Paese e nel mondo. Oggi le regioni hanno l’80% in media del bilancio legato alla spesa sanitaria, ma a livello nazionale ci sono 350 miliardi di euro spesi per la sanità pubblica. E la spesa sanitaria privata comincia a salire, siamo infatti a 50 miliardi. In mezzo ci sono 4 milioni di italiani che non si curano più. Qui in Calabria, in particolare, ci sono 170 mila cittadini che rinunciano alle cure perché da una parte non hanno i soldi per la sanità privata e dall’altra non riescono a seguire le lungaggini della sanità pubblica. Siamo, quindi, in una condizione di collasso della sanità e le ricette finte che stanno proponendo Occhiuto e Tridico non ci convincono assolutamente. Noi siamo per ritornare alle unità sanitarie locali superando le aziende perché l’aziendalizzazione parla di prestazione, che va bene in un’azienda produttiva e non dove c’è la salute di mezzo. Siamo, dunque, per togliere la sanità dalle mani dei presidenti delle regioni, che nominano i vertici delle Aziende sanitarie e poi scelgono i primari tra i loro amici”.

Parla Toscano

“Il nostro obiettivo principale è quello di ridare dignità alla politica. Una politica che è umiliata da comitati d’affari che non discutono mai sui temi, si limitano soltanto ad obbedire ad impostazioni che vengono dall’esterno e ad imporre ai calabresi un declino che loro chiamano responsabilità anche con la complicità di chi evidentemente non ritiene la politica motore indispensabile del cambiamento e della realizzazione degli interessi dei cittadini”. Lo ha detto Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare. Toscano ha presentato la sua candidatura a Lamezia Terme insieme al leader del partito, Marco Rizzo. “Noi – ha aggiunto Toscano – non siamo un comitato d’affari, non abbiamo costruito liste a casaccio per inserire singoli portatori di voti. Il nostro è un partito che ha un’idea chiara di società. Sappiamo quali sono i problemi di questa regione e sappiamo anche che questi signori vogliono fare accettare ai calabresi un’idea di declino permanente come se fosse il risultato del fato o di una divinità cattiva. Noi sappiamo invece che l’emigrazione dalla Calabria continua, così come continua la disperazione dei nostri giovani. Questi signori di destra e di sinistra diranno che la colpa è sempre di qualcun altro e si rimpalleranno le responsabilità, ma in realtà Occhiuto e Tridico rappresentano gli stessi, identici centri di potere e sono garanti dello status quo. Uno status quo che fanno pagare sempre ai cittadini senza voce, che non a caso, ormai senza più speranza, hanno deciso di scegliere l’astensione e la non partecipazione al processo democratico”. (Ansa)

