Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

verso le regionali

«Fra Occhiuto e Tridico non c’è una grande differenza. Sono due facce della stessa medaglia»

A Lamezia Terme la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Toscano con il leader di Democrazia Sovrana Popolare Rizzo

Pubblicato il: 07/09/2025 – 13:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Fra Occhiuto e Tridico non c’è una grande differenza. Sono due facce della stessa medaglia»

LAMEZIA TERME “Fra Occhiuto e Tridico non c’é una grande differenza. Litigano molto, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia. Tra centrodestra e centrosinistra, sulle tematiche generali, a partire dalla sanità, non c’é alcuna differenza”. Lo afferma Marco Rizzo, leader di “Democrazia sovrana popolare”, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme a margine della presentazione della candidatura di Francesco Toscano a presidente della Regione Calabria. “Occhiuto e Tridico litigano – ha aggiunto Rizzo – perché sono molto simili, ma vogliono la stessa poltrona. Noi non offriamo alla Calabria e all’Italia solo una lista, ma un progetto politico. Democrazia sovrana popolare in Calabria con Francesco Toscano presidente è l’inizio del cambiamento, un cambiamento che sta avvenendo anche nel Paese e nel mondo. Oggi le regioni hanno l’80% in media del bilancio legato alla spesa sanitaria, ma a livello nazionale ci sono 350 miliardi di euro spesi per la sanità pubblica. E la spesa sanitaria privata comincia a salire, siamo infatti a 50 miliardi. In mezzo ci sono 4 milioni di italiani che non si curano più. Qui in Calabria, in particolare, ci sono 170 mila cittadini che rinunciano alle cure perché da una parte non hanno i soldi per la sanità privata e dall’altra non riescono a seguire le lungaggini della sanità pubblica. Siamo, quindi, in una condizione di collasso della sanità e le ricette finte che stanno proponendo Occhiuto e Tridico non ci convincono assolutamente. Noi siamo per ritornare alle unità sanitarie locali superando le aziende perché l’aziendalizzazione parla di prestazione, che va bene in un’azienda produttiva e non dove c’è la salute di mezzo. Siamo, dunque, per togliere la sanità dalle mani dei presidenti delle regioni, che nominano i vertici delle Aziende sanitarie e poi scelgono i primari tra i loro amici”.

Parla Toscano

“Il nostro obiettivo principale è quello di ridare dignità alla politica. Una politica che è umiliata da comitati d’affari che non discutono mai sui temi, si limitano soltanto ad obbedire ad impostazioni che vengono dall’esterno e ad imporre ai calabresi un declino che loro chiamano responsabilità anche con la complicità di chi evidentemente non ritiene la politica motore indispensabile del cambiamento e della realizzazione degli interessi dei cittadini”. Lo ha detto Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare. Toscano ha presentato la sua candidatura a Lamezia Terme insieme al leader del partito, Marco Rizzo. “Noi – ha aggiunto Toscano – non siamo un comitato d’affari, non abbiamo costruito liste a casaccio per inserire singoli portatori di voti. Il nostro è un partito che ha un’idea chiara di società. Sappiamo quali sono i problemi di questa regione e sappiamo anche che questi signori vogliono fare accettare ai calabresi un’idea di declino permanente come se fosse il risultato del fato o di una divinità cattiva. Noi sappiamo invece che l’emigrazione dalla Calabria continua, così come continua la disperazione dei nostri giovani. Questi signori di destra e di sinistra diranno che la colpa è sempre di qualcun altro e si rimpalleranno le responsabilità, ma in realtà Occhiuto e Tridico rappresentano gli stessi, identici centri di potere e sono garanti dello status quo. Uno status quo che fanno pagare sempre ai cittadini senza voce, che non a caso, ormai senza più speranza, hanno deciso di scegliere l’astensione e la non partecipazione al processo democratico”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Democrazia Sovrana Popolare
marco rizzo
OCCHIUTO
REGIONALI
Rilevanti
RIZZO
toscano
toscano candidato
tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x