Iran, dietrofront di Trump: sospesa l’operazione Project Freedom

Medio oriente

Donald Trump ha annunciato la sospensione del suo “Project freedom” per scortare le navi nello stretto di Hormuz, il tempo necessario a vedere se “un accordo potesse essere finalizzato e firmato” con l’Iran, dopo quelli che il presidente degli Stati Uniti ha definito “grandi progressi” nei negoziati. “Tenuto conto dell’enorme successo militare” e dei “grandi progressi compiuti verso un accordo completo e definitivo con i leader iraniani”, il “Project freedom (…) sarà sospeso per un breve periodo per vedere se l’accordo può essere finalizzato e firmato”, ha scritto il repubblicano sul suo social Truth.

Trump ha precisato che il blocco americano dei porti iraniani? entrato in vigore il 13 aprile? resta in vigore, e che questa pausa è stata decisa “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi”. Il “Project Freedom”, destinato a permettere a centinaia di navi bloccate nel Golfo di attraversare lo Stretto di Hormuz, è stato lanciato lunedì.