Iran, dietrofront di Trump: sospesa l’operazione Project Freedom
«Abbiamo ottenuto un tremendo successo militare»
Donald Trump ha annunciato la sospensione del suo “Project freedom” per scortare le navi nello stretto di Hormuz, il tempo necessario a vedere se “un accordo potesse essere finalizzato e firmato” con l’Iran, dopo quelli che il presidente degli Stati Uniti ha definito “grandi progressi” nei negoziati. “Tenuto conto dell’enorme successo militare” e dei “grandi progressi compiuti verso un accordo completo e definitivo con i leader iraniani”, il “Project freedom (…) sarà sospeso per un breve periodo per vedere se l’accordo può essere finalizzato e firmato”, ha scritto il repubblicano sul suo social Truth.
Trump ha precisato che il blocco americano dei porti iraniani? entrato in vigore il 13 aprile? resta in vigore, e che questa pausa è stata decisa “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi”. Il “Project Freedom”, destinato a permettere a centinaia di navi bloccate nel Golfo di attraversare lo Stretto di Hormuz, è stato lanciato lunedì.