Cosenza, al via i playoff: stasera al “Marulla” sfida secca contro il Casarano – PROBABILI FORMAZIONI

Lupi in campo

COSENZA Cosenza si prepara a vivere una serata decisiva: alle ore 20 prende ufficialmente il via il percorso playoff dei rossoblù nel campionato di Serie C, con l’obiettivo promozione in Serie B. Per il club silano si tratta del ritorno agli spareggi dopo la storica promozione del 2018, arrivata al termine di una straordinaria cavalcata culminata con il quinto posto nel girone C. Questa volta la squadra parte da una posizione migliore: il quarto posto in classifica consente al Cosenza di entrare in scena direttamente dal secondo turno, ma il cammino resta lungo e pieno di insidie.

L’avversario di stasera sarà il Casarano, formazione brillante e temibile, guidata dall’ex calciatore rossoblù Vito Di Bari. La squadra pugliese può inoltre contare su un attaccante di grande impatto come Chiricò, autore di 18 reti stagionali e tra i bomber più prolifici dell’intera Serie C. Il Casarano arriva all’appuntamento dopo aver già dimostrato il proprio valore, avendo eliminato il Monopoli nel primo turno playoff con una vittoria esterna.

I “Lupi” arrivano alla sfida dopo oltre una settimana di pausa e con un piccolo vantaggio regolamentare: il Cosenza potrà infatti passare il turno anche in caso di pareggio al termine dei 90 minuti. Nonostante ciò, l’attenzione resta massima: la formula della gara secca non ammette errori e ogni episodio potrà risultare decisivo.

Nonostante l’intesa con la Lega Pro sui prezzi popolari e la riapertura anche delle curve, lo stadio “San Vito-Gigi Marulla” rischia di presentarsi ancora una volta vuoto o semivuoto. La protesta delle tifoserie organizzate continua, e non si arresta neppure davanti alla possibilità di giocarsi la promozione in Serie B. A questo si aggiunge la probabile assenza di una larga parte del pubblico cittadino e della provincia.

Assente Dametto

Sul piano tecnico, mister Antonio Buscè può contare su quasi tutta la rosa, con l’unica eccezione di Dametto, ancora non al meglio, oltre all’infortunato di lungo corso Baldovino. In difesa spazio quindi a Moretti e Caporale al centro, con Cannavò o Ciotti a destra e Ferrara a sinistra. A centrocampo sicuro del posto Langella, affiancato da Palmieri e Garritano, anche se resta in corsa l’ipotesi Ciotti in mediana al posto dell’ex Chievo. In attacco, a supporto di Mazzocchi, ci sarà Florenzi, insieme a uno tra Baez ed Emmausso, con il primo leggermente favorito per completare il tridente offensivo. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Caporale, Ferrara; Ciotti, Langella, Palmieri; Baez, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Negro, Mercadante, Celiento, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All.: Di Bari.

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