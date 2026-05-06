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Il lutto

Calcio, è morto Evaristo Beccalossi

La bandiera dell’Inter avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

Pubblicato il: 06/05/2026 – 7:59
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Calcio, è morto Evaristo Beccalossi

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

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