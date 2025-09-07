Funerali privati per Giorgio Armani
Ultimo saluto a Rivalta, nel Piacentino. Lo stilista sarà sepolto nella cappella di famiglia
MILANO Le esequie in forma privata di Giorgio Armani saranno celebrate nella piccola chiesa San Martino, incastonata nel borgo medievale di Rivalta (provincia di Piacenza, dove è nato), adiacente al Castello. Lo rende noto l’associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Il paese, scrivono, “sarà blindato per ragioni di sicurezza e per garantire la riservatezza del funerale previsto per le ore 13.30”. A quanto si apprende, sarà permesso l’accesso in chiesa solo a 20 persone. Il grande stilista sarà poi sepolto a Rivalta di Gazzola, nella cappella di famiglia dove già riposano la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio, lungo le rive del fiume Trebbia. Questa mattina, sempre secondo quanto si apprende, la questura ha fatto un sopralluogo di sicurezza nel borgo e al cimitero sono state eseguite operazioni di pulizia. (Agi)
