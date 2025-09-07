Lamezia, riecco il Laboratorio di idee: mercoledì apre il punto d’incontro di Bevilacqua

REGIONALI 2025

LAMEZIA TERME Dopo la pausa estiva ed in concomitanza con le elezioni anticipate per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, mercoledì 10 settembre alle ore 18:30 riapre a Lamezia il punto di incontro di Gianpaolo Bevilacqua e riparte quel centro di approfondimento e discussione politico-culturale-artistica, che è il Laboratorio di idee. Gianpaolo Bevilacqua sarà candidato nelle liste della Lega ma da indipendente in quota Italia del Meridione, partito politico che in Calabria fa capo al sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco (anch’egli candidato) in virtù del patto elettorale stretto tra le due forze politiche in vista di queste elezioni regionali.

Mercoledi il candidato Bevilacqua in occasione della riapertura del Laboratorio di idee sarà felice di incontrare stampa e cittadini e di riprendere, in sinergia con il territorio e tutte le categorie professionali, imprenditoriali, economiche e lavorative non solo della città di Lamezia Terme ma di tutta la provincia catanzarese, quel progetto di idee e proposte avviato brillantemente e con successo nelle scorse elezioni amministrative a Lamezia, dove lo stesso Laboratorio di idee ha visto la fervida partecipazione e la discussione di vari temi insieme con il mondo degli imprenditori, dei commerciati, liberi professionisti, associazioni, sigle sindacali e comuni cittadini, momenti di confronto e di proposte volti alla crescita e lo sviluppo del territorio.

Ora Bevilacqua e tutto il suo staff, intendono ripetere quella bella esperienza allargando la visione territoriale e cercando di gettare le basi in caso di elezione a Palazzo Campanella, con futuri progetti che mirano tutti alla valorizzazione e lo sviluppo economico, politico e sociale, di un vasto territorio come l’intero hinterland lametino. Il laboratorio di idee sarà sempre situato su corso Nicotera, esattamente negli stessi locali della scorsa primavera. “Aspettiamo numerosi elettori e cittadini di Gianpaolo Bevilacqua” fanno sapere dallo staff del candidato sindaco alle amministrative di primavera.