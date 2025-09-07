Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Un altro incidente sulla Statale 106 funesta la domenica: quattro giovani feriti

Auto perde il controllo finendo contro il guardrail e rimanendo incastrata sotto le lamiere di protezione. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato il: 07/09/2025 – 10:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un altro incidente sulla Statale 106 funesta la domenica: quattro giovani feriti

CATANZARO E’ di quattro giovani feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 106, nel territorio di Squillace, dove una Fiat 500 con a bordo quattro ragazzi ha perso il controllo finendo contro il guardrail. L’impatto, avvenuto intorno alle 7, è stato violento: l’auto è rimasta incastrata sotto le lamiere di protezione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro per liberare il veicolo e mettere in sicurezza l’area. I giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti e cure. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
feriti
giovani feriti
In evidenza
Incidente
incidente stradale
SQUILLACE
statale 106
vigili fuoco
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x