Un altro incidente sulla Statale 106 funesta la domenica: quattro giovani feriti
Auto perde il controllo finendo contro il guardrail e rimanendo incastrata sotto le lamiere di protezione. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco
CATANZARO E’ di quattro giovani feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 106, nel territorio di Squillace, dove una Fiat 500 con a bordo quattro ragazzi ha perso il controllo finendo contro il guardrail. L’impatto, avvenuto intorno alle 7, è stato violento: l’auto è rimasta incastrata sotto le lamiere di protezione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro per liberare il veicolo e mettere in sicurezza l’area. I giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti e cure. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)
