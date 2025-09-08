Castiglione Cosentino torna il premio “Un pacchero alla ‘ndrangheta”

l’evento

CASTIGLIONE COSENTINO Domani alle 18, il Comune di Castiglione Cosentino – in provincia di Cosenza – ospita la quindicesima edizione dell’evento “Un pacchero alla ’ndrangheta”, nel corso del quale saranno premiati Vincenzo Capomolla Procuratore di Cosenza, l’imprenditore Pippo Callipo, Loredana Giannicola Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Nuccio Iovene presidente della Fondazione trame. La serata si aprirà con i saluti del sindaco Salvatore Magarò, a moderare l’incontro il giornalista del Corriere della Calabria Fabio Benincasa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità civile, rafforzare la comprensione del fenomeno mafioso e dei suoi cambiamenti e ribadire l’urgenza di un’azione di contrasto sempre più decisa e condivisa. Un appuntamento che intreccia memoria, impegno e futuro, rinnovando il patto di una comunità che sceglie legalità e coraggio. A consegnare i premi saranno la prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, Andrea Mommo, comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Giuseppe Dell’Anna comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza e il Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato