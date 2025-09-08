Skip to main content

«Chiarezza sulla rimozione del prefetto Piscitelli all’Asp di Vibo»

La consigliera regionale del Pd Bruni alle elezioni di ottobre chiede spiegazioni sul cambio ai vertici dell’azienda sanitaria: «Vicenda grave, servono risposte»

Pubblicato il: 08/09/2025 – 15:50
CATANZARO “Il cambio ai vertici dell’Asp di Vibo Valentia non è un fatto di ordinaria amministrazione né può passare inosservato. Parliamo di una delle aziende sanitarie più tormentate del già complicato servizio sanitario regionale, e per questo le modalità con cui è avvenuta la rimozione del prefetto Piscitelli e le reazioni che ne sono seguite richiedono risposte chiare e adeguate”. È quanto afferma la consigliera regionale Amalia Bruni, candidata nelle liste del Partito democratico alle elezioni del 5 e 6 ottobre prossimi. “Mi chiedo, e chiedo pubblicamente: per quali ragioni è stato rimosso il prefetto Piscitelli? Quali inadempienze gli sono state contestate? Perché viene sostituito soltanto lui, mentre il resto della commissione straordinaria – tra cui il commissario di Azienda Zero, Miserendino – rimane al suo posto?”, sottolinea Bruni. “Ancora più grave è la denuncia di “solitudine” fatta dallo stesso prefetto Piscitelli rispetto ai rapporti con la Regione. È un segnale che solleva interrogativi seri e preoccupanti sulla capacità di accompagnamento e sostegno istituzionale che sarebbe dovuto arrivare da parte della struttura commissariale – afferma ancora -.  Come spesso è avvenuto in questi anni, è inaccettabile il silenzio del presidente-commissario: sempre pronto a commentare tutto e a distribuire pagelle su qualsiasi tema, ma pronto a sottrarsi quando emergono le sue precise responsabilità”. “L’Asp di Vibo Valentia necessita oggi più che mai di supporti concreti e immediati, di tutte le risorse e gli aiuti possibili, per uscire da una stagione difficile e garantire finalmente ai cittadini vibonesi servizi sanitari adeguati e rispettosi dei loro diritti fondamentali”, conclude nella nota Amalia Bruni.

