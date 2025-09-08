Insulti e minacce di morte all’ex compagna compagna, arrestato un 43enne nel Crotonese

il fatto

CROTONE Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Petilia Policastro hanno raccolto la denuncia di una donna che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per raccontare le minacce e le pressioni subite dall’ex compagno, un uomo crotonese di 43 anni già noto per precedenti specifici. Secondo quanto riferito, l’uomo non si sarebbe limitato a insultare la donna, ma la avrebbe anche minacciata di morte, circostanze che hanno destato immediata preoccupazione negli investigatori.

Dopo una rapida attività di riscontro, i Carabinieri hanno ritenuto necessario chiedere un aggravamento della misura a cui l’uomo era già sottoposto, ossia l’affidamento ai servizi sociali. La segnalazione è stata inoltrata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che ha valutato la gravità della situazione e deciso per un provvedimento più severo: la sospensione della precedente misura alternativa e la custodia cautelare in carcere. Conclusi gli adempimenti di rito, i Carabinieri della stazione di Crotone hanno quindi tradotto il 43enne presso il carcere di Passovecchio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rappresenta un ulteriore segnale della costante attenzione dei militari del Comando Provinciale di Crotone verso le vittime di maltrattamenti e minacce, in un contesto in cui i casi di violenza domestica e atti persecutori continuano a destare forte allarme sociale, con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

