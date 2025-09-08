Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

sanità

L’Asp di Crotone ha istituito tre gruppi oncologici multidisciplinari

Sono dedicati ai tumori dell’apparato gastroenterico, dell’area uro-genitale e della mammella

Pubblicato il: 08/09/2025 – 12:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Asp di Crotone ha istituito tre gruppi oncologici multidisciplinari

CROTONE L’Asp di Crotone ha istituito tre gruppi oncologici multidisciplinari, dedicati ai tumori dell’apparato gastroenterico, dell’area uro-genitale e della mammella, quest’ultimo nell’ambito della Breast Unit dell’Aou Dulbecco di Catanzaro. L’obiettivo dell’Asp pitagorica è «garantire una presa in carico integrata, ridurre i tempi di attesa, contenere la migrazione sanitaria e offrire cure sempre più vicine agli standard nazionali e internazionali». I Gom sono tavoli permanenti di confronto clinico ai quali partecipano, con cadenza regolare, oncologi, chirurghi, radiologi, anatomopatologi, urologi, gastroenterologi, radioterapisti e altre figure specialistiche. L’obiettivo è discutere collegialmente i casi e definire, per ogni paziente oncologico, il percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo più appropriato e tempestivo. Questo approccio, precisa una nota dell’Asp, «assicura che ogni decisione sia basata sulle evidenze scientifiche più aggiornate (evidence based medicine) e che venga rispettata l’applicazione dei Protocolli diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta)».
La proposta di strutturare i tre Gom è stata avanzata dall’Uoc di Oncologia dell’Asp di Crotone, diretta dalla dottoressa Carla Cortese, che sottolinea «l’importanza di rafforzare la rete oncologica e di consentire ai pazienti di accedere a percorsi di cura completi senza doversi spostare lontano dalla propria provincia». «Da oltre un anno, inoltre, l’Asp di Crotone – aggiunge – è inserita con la propria Uoc di Oncologia nella Breast Unit Area Centro di Catanzaro: la rete multidisciplinare dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori alla mammella. Ciò consente la discussione e l’approccio terapeutico in una corretta integrazione tra l’ospedale spoke Crotonese ed il proprio hub di riferimento, permettendo l’approccio chirurgico presso il Policlinico universitario di Catanzaro e l’Aocp di Catanzaro: chirurgie con volume di interventi idonei per la patologia mammaria». Commenta la commissaria straordinaria dell’Asp di Crotone Monica Calamai: «Consolidiamo percorsi chiari e condivisi, che mettono al centro il malato e favoriscono continuità tra diagnosi, terapia e riabilitazione». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato 

Argomenti
ASP DI CROTONE
Crotone
Importanti
LOTTA AI TUMORI
ricerca tumore
Categorie collegate
Crotone
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x