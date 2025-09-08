Skip to main content

08/09/2025
verso il voto

Straface: «I calabresi ricordano i disastri del Pd»

La consigliera regionale di Forza Italia attacca il Partito democratico e lo definisce «scendiletto» del Movimento 5 Stelle

Pubblicato il: 08/09/2025 – 15:42
«Il Partito democratico calabrese continua a darsi al teatro dell’assurdo, nell’errata convinzione che i calabresi possano in qualche modo rimpiangere i governi regionali di centrosinistra. Capiamo i toni esasperati da campagna elettorale e le evidenti difficoltà nel gestire una situazione in cui appaiono quasi degli inutili scendiletto dei 5 Stelle in questa corsa alla presidenza regionale, ma continuare in maniera indecente a nascondere ciò che è sotto agli occhi di tutti risulta francamente insopportabile». A dirlo è Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. «Il presidente Occhiuto – continua – ha ridato speranza ai calabresi invertendo il trend negativo innestato dal loro quinquennio alle Regione – dal 2014 al 2019 – rifondando la sanità dalle macerie, avviando una storica stagione di riforme e una nuova fase di ingenti investimenti infrastrutturali, combattendo il lavoro precario e rilanciando in maniera ineludibile il sistema del trasporto aeroportuale e il turismo».

«Le loro sono dichiarazioni d’odio puerili»

«La stagione buia – afferma Straface – in cui governava il Pd la ricordano molto bene i nostri concittadini – quando chiudevano gli aeroporti, si invocava l’esercito per mettere freno ai disastri ambientali e ai record di incendi, mentre i cantieri erano al palo, scomparivano reparti e interi ospedali sul territorio e proliferavano le vertenze del lavoro e il numero dei precari. In quegli anni, prima che al governo della Regione andasse la presidente Santelli e subito dopo, dal 2021, il governatore Occhiuto, la Calabria era la cenerentola d’Italia in tutte le classifiche possibili. Che coraggio davvero hanno questi esponenti del Pd di ergersi a bravi maestri? Pensano davvero che i calabresi siano così sciocchi da non saper giudicare le cose con i loro occhi? Li credono davvero così incapaci da non comprendere e apprezzare quanti e quali sforzi siano stati messi in campo in soli 4 anni dal presidente Occhiuto e dalla coalizione di centrodestra per rilanciare – davvero in così poco tempo – tutto il sistema economico, sociale e infrastrutturale della nostra Regione. Le loro dichiarazioni d’odio – conclude – sono francamente puerili e si riveleranno un enorme boomerang il 5 e 6 ottobre».

