Cosenza riflette su Montanelli, Marco Rizzo: «Un avversario ma un gigante del pensiero» – VIDEO

ROMA «Indro Montanelli era un nostro avversario profondo ai tempi. Ma era un giornalista immenso, unico. Un uomo che pensava». Lo ha detto in un video inviato a Nazione Futura di Cosenza, Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, in vista del convegno che si terrà giovedì 11 settembre al Gran Caffe Renzelli di Cosenza sulla figura di Montanelli, alla presenza del presidente dell’ordine dei giornalisti, Giuseppe Soluri.

In un video inviato a Vincenzo Campanella, responsabile di Nazione Futura, Rizzo dice che, «Montanelli era un avversario in un contesto diverso. Che va analizzato. Oggi la gran parte della stampa vive di mainstream. Se vi dicono che una persona è cattiva io vi dico riflettete perché potrebbe essere buona. Vi invito comunque a leggere ogni giorno i giornali e a guardare i Tg – ha aggiunto Rizzo – e a coltivare un pensiero critico».

