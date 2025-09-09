Skip to main content

attimi di terrore

Crotone, incendi ed esplosioni difronte l’ex zona industriale

Sul posto i Vigili del fuoco che stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi. Fortunatamente non si registrano feriti

Pubblicato il: 09/09/2025 – 20:32
Paura oggi a Crotone dove alle ore 16:15 circa i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Amedeo Avogadro, difronte l’ex zona industriale, per incendio sterpaglie. All’arrivo sul posto, le fiamme, per il forte vento, si erano propagate all’interno del recinto di una ditta di smaltimento rifiuti e impresa portuale, interessando alcuni container e lambendo dei mezzi da cantiere, camion, cisterne, un rullo compressore ed alcuni rimorchi. Vista l’entità dell’incendio e il numero di mezzi all’interno del recinto si è fatto intervenire ulteriore personale operativo e mezzi per un impegno totale di due autobotti, due autopompa, una autoscala, 2 mezzi boschivi ed il funzionario di servizio per un totale di quindici unità. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state tre esplosioni, dovuto a bombole di gas infiammabile, avvenute all’interno del container interessato dalle fiamme, una di queste ha fatto cedere la parete del container. Non si registrano, fortunatamente, feriti sul posto, mentre una squadra sta ancora operando per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi.

