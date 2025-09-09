Skip to main content

09/09/2025
Reggio Calabria sotto shock: incendiato il Centro Reggio Junior

Il rogo nella notte. Il sindaco Falcomatà sul grave episodio che ha colpito una delle strutture sportive storiche della città: «Vergogna per tutta la comunità»

Pubblicato il: 09/09/2025 – 11:30
Reggio Calabria sotto shock: incendiato il Centro Reggio Junior

REGGIO CALABRIA «E’ un atto vile che offende le coscienze e danneggia una delle strutture che rappresenta un’eccellenza storica in termini sociali, educativi e sportivi. Una vergogna che colpisce la città sana e laboriosa che, ogni giorno, opera e agisce per il bene della nostra comunità». E’ quanto afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà dopo che, ignoti, hanno appiccato un incendio alle strutture del Centro Reggio Junior di Sant’Antonio, realtà impegnata, da moltissimi anni, a promuovere i valori dello sport attraverso la formazione e la crescita delle squadre di calcio giovanili.


Il sindaco ha rivolto un pensiero ai dirigenti e ai ragazzi della società sportiva: «Alla famiglia Quartullo, ai bambini e alle famiglie del Centro Reggio Junior arrivino i miei più alti sentimenti di vicinanza e la massima solidarietà dell’amministrazione comunale. Ancor di più, staremo al loro fianco in un momento così difficile che non dovrà piegare gli sforzi di quanti, con dedizione, passione e sacrificio lavorano per rendere migliore il territorio e proteggere le nuove generazioni». «Sono convinto – prosegue Falcomatà – che, al più presto, gli inquirenti riusciranno a dare un volto e un nome a chi si è macchiato di un gesto criminale così spregevole. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo fare i conti un gesto ignobile, compiuto da mani ignote e balorde, che ferisce non solo una realtà sportiva, ma un punto di riferimento educativo, sociale e culturale per tanti reggini».

